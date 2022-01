Cidades Recém-nascida com cordão umbilical é encontrada em obra, em Cristalina Policiais realizaram manobras e assim que a menina reagiu a encaminharam para o Hospital da Criança do município

Uma recém-nascida com o cordão umbilical foi encontrada no final da manhã deste domingo (9) em uma obra no município de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura fazia patrulhamento de rotina quando foi acionada para o resgate. No local, os policiais encontraram uma mulher com a criança enrolada em um pano, encharcado de águ...