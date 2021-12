Cidades Recém-nascido de 28 dias chega morto a UPA, em Aparecida de Goiânia Segundo informações obtidas na UPA, os pais da criança já chegaram com o menino sem vida

Um recém-nascido, com 28 dias, chegou morto em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. As informações são da TV Anhanguera. Segundo informações obtidas na UPA, os pais da criança já chegaram com o menino sem vida. Para os profissionais de saúde, eles informaram que dormiram em cim...