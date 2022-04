Cidades Recém-nascido morre após ser arremessado em acidente na GO-040 Menino estava no colo da mãe quando o pai perdeu controle da direção e colidiu contra poste de energia elétrica

Um bebê de apenas 29 dias de vida morreu na tarde desta quinta-feira (7), após ser arremessado no veículo em que estava com os pais. O acidente aconteceu por volta de 16h30, na GO-040, sentido Goiânia/Aragoiânia quando o motorista, pai do bebê, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica. A criança estava no colo da mãe no momento do acidente e...