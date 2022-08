Cidades Recém-nascido precisa de procedimento no coração, corre risco de morte e espera atendimento no SUS Menino nasceu no dia 30 de julho e está internado no Hospital da Criança. Unidade de saúde solicita transferência para Hugol, que não possui vagas de UTI pediátricas disponíveis

Com 25 dias de vida e uma doença rara no coração, o pequeno Gadiel Sousa Santos aguarda por um cateterismo para implantação de stent no canal arterial pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda sem previsão. O bebê que foi diagnosticado uma malformação no coração depois do nascimento está internado no Hospital da Criança e corre risco de morte. Agora, a unidade de s...