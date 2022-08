Cidades Recenseadores do IBGE reclamam de atraso no pagamento da ajuda de custo Trabalhador alegou ao O POPULAR que a demora fez colegas desistirem das funções em Goiás

Mais de 40 mil recenseadores contratados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reclamam de atrasos no pagamento da ajuda de custo do treinamento para o Censo 2022. Em Goiás, um trabalhador alegou ao O POPULAR que a demora fez colegas desistirem das funções e que a falta de informação, na visão dele, demonstra uma negligência com o censo demográfico. O treina...