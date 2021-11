Cidades Reconhecimento facial chega às escolas municipais de Goiânia Sistema permitirá que pais sejam notificados sobre horários de entrada e saída dos alunos, entre outros detalhes da rotina escolar

O ano letivo de 2022 em Goiânia começará com reconhecimento facial nas escolas municipais. Até lá, algumas unidades recebem os equipamentos para testes e início de registros de estudantes. Com isso, não será necessário que as professores realizem a chamada no começo das aulas. A novidade, que já é adotada por outras escolas públicas e particulares no estado, pretende econom...