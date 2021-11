Cidades Rede de distribuição de água é danificada durante retirada de árvore na 1ª Deam, em Goiânia Uma grande poça d’água se formou no local e técnicos da Saneago foram acionados e fizeram reparos na tubulação

Uma tubulação de distribuição de água foi danificada nesta terça-feira (30) durante a retirada de uma árvore sem autorização da prefeitura de Goiânia na porta da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), no setor Central, na capital. Uma grande poça d’água se formou no local. Após o estrago, técnicos da Saneago foram acionados e executaram os rep...