A Rede de Hemocentros (Rede Hemo) abriu processo seletivo para contratar médicos nas unidades de Formosa, região leste; Iporá, na região central e Porangatu, no norte do Estado. Será uma vaga para cada cidade.

As contratações são de Médico Clínico para as unidades de Formosa e Iporá, e médico Hematologista para a Rede Hemo de Rio Verde. Quem se interessar tem até o dia 12 de dezembro para enviar currículo no e-mail: rh@idtech.org.br .

O processo seletivo vai acontecer em três etapas, começando pelo envio do currículo para o e-mail informado, depois será feita uma análise dos currículos e do conhecimento técnico e por último uma entrevista on-line. Os candidatos que participarem do processo seletivo e não forem selecionados para essas vagas vão ser encaminhados para o cadastro reserva.

