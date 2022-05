Cidades Rede municipal de ensino de Goiânia tem um conflito por semana Em 2022, foram 18 problemas interpessoais entre alunos, além de dois casos de violência. Secretaria de Educação também promoveu outras 104 ações de prevenção

A rede municipal de ensino de Goiânia registrou média de um episódio de conflito entre estudantes por semana desde o início do ano letivo, no dia 19 de janeiro, em que foi necessária a intervenção do Núcleo de Mediação de Conflitos da Secretaria Municipal de Educação (SME). Em 2022, foram 18 episódios de conflitos interpessoais entre alunos. A maioria dos casos é rel...