Cidades RedeMob adota PIX para compra de créditos para o vale-transporte O usuário comum, portador do Cartão Fácil, terá o benefício no primeiro bimestre do ano que vem

A partir do primeiro bimestre de 2022, os 1,8 milhão de usuários portadores do Cartão Fácil, do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, poderão adquirir o Sitpass através do PIX. Parte desse contingente será beneficiado já a partir desta quinta-feira (4) quando a modalidade de pagamento lançada pelo Banco Central em novembro do ano passado poderá ser u...