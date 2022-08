Cidades Redemoinho derruba galpão, em Iporá; veja vídeo No momento do acidente, havia seis pessoas no local. Elas conseguiram se esconder e ninguém ficou ferido

Um redemoinho de poeira derrubou o galpão de uma empresa em Iporá, na região oeste de Goiás. Um vídeo feito por uma pessoa que estava próximo ao local mostra a estrutura metálica caindo sobre as carretas com a força do vento. No momento do acidente, havia seis pessoas no galpão, elas conseguiram se esconder e ninguém ficou ferido. Segundo o Centros de Informações Meteor...