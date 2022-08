Um redemoinho gigante assustou moradores em uma fazenda de Santa Bárbara de Goiás, a 50 quilômetros de Goiânia. As imagens gravadas por um trabalhador mostram o fenômeno indo de uma intensidade média para uma nuvem maior, que vai se arrastando pela terra.

“Olha o tamanho desse redemoinho, Ave Maria. Olha o peão correndo de medo ali”, descreve Rosimário Vitalo de Jesus, autor do vídeo. Ele conta que estava com os colegas de trabalho fazendo o preparo do solo, quando viu o fenômeno se formando.

O trabalhador detalha que o redemoinho durou mais de 15 minutos e se aproximou dos 40 metros de altura. Segundo Rosimário, a ocorrência de fenômenos do tipo é comum, sobretudo em períodos de secas e queimadas. Apesar do susto, não houve estragos.

Ocorrências

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica qual a relação da sequidão com a ocorrência do fenômeno.

"A formação de redemoinho ocorre quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto, que está muito aquecida. Esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o "turbilhão de poeira". Ele pode apresentar desde alguns centímetros até muitos metros de altura sendo a sua duração de poucos segundo ou minutos".

