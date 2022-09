Um redemoinho gigante, nesta quinta-feira (1), assustou moradores da zona rural de Nazário, município localizado a 70 km de Goiânia. Ele se formou depois de uma corrida de cavalos e, enquanto os funcionários tiravam parte da estrutura do evento, avistaram o enorme redemoinho de poeira. Minutos depois, ele foi para outro lado e começou a perder força.

Os redemoinhos são colunas de poeira que partem do chão girando. Eles surgem quando a temperatura do ar e do solo estão muito elevadas, o que o explica o fato de muitas vezes serem formados em meio a queimadas.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), Goiás tem alerta de perigo para baixa umidade do ar e a temperatura pode chegar a 37°C em algumas cidades nesta semana, até sábado (3). A umidade do ar está prevista para níveis abaixo de 20%

Os redemoinhos de poeira podem ser vistos em qualquer época do ano, mas são mais comuns no fim do inverno e na primavera, quando as temperaturas estão mais altas e a umidade relativa do ar baixa.

A altura de um redemoinho pode variar muito, sendo que alguns podem ficar centenas de metros acima do solo. Já a largura pode ser de dezenas de metros, alguns mais densos, acumulando muita poeira, e outros mais ralos que permitem a visão através deles. Eles costumam se formar em dias ensolarados, com poucas nuvens e tem duração de poucos minutos.

Formação de redemoinho

Em entrevista ao O POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou como se dá a formação dos redemoinhos.

"A formação de redemoinho ocorre quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto, que está muito aquecida. Esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o "turbilhão de poeira". Ele pode apresentar desde alguns centímetros até muitos metros de altura sendo a sua duração de poucos segundo ou minutos", informou André.

