Um redemoinho impressionante foi filmado na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, no último dia 31 de agosto. O vídeo mostra uma tromba de poeira, formada pelo vento, que parece tocar o céu. Um trabalhador conta que ele e outros colegas estavam em uma área de terra solta, onde está sendo montada uma subestação solar.

Todos ficaram impressionados com o fenômeno que durou cerca de 30 segundos. Muito comuns neste tempo de estiagem, os redemoinhos aparecem por todo Estado. Este chamou atenção pela altura, em que é possível ver que o círculo de poeira formado no chão vai se afinando em forma de tromba e ganhando altura praticamente tocando o céu.

No vídeo, é possível ouvir também as vozes de surpresa de quem presenciou o fenômeno filmado nas dependências de um frigorífico localizado entre Luziânia e Cidade Ocidental.

