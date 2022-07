Um redemoinho chamou a atenção de moradores do Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia, nesta terça-feira (5). No vídeo acima, podemos perceber a poeira subindo em formato espiral e formando o redemoinho em um lote baldio, com a área coberta por terra. Como não havia residências próximas, nenhum morador foi prejudicado.

No mês de julho de 2022, também houve registros de outro redemoinho no Jardim Califórnia, setor da capital goiana. Os moradores filmaram uma grande espiral de poeira se formando no céu durante alguns minutos. De acordo com o meteorologista André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), esse tipo de fenômeno se dá pelo encontro de uma porção de água aquecida com outras circunvizinhas mais frias.

"A formação de redemoinho ocorre quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto que está muito aquecido esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o "turbilhão de poeira" Ele pode apresentar desde alguns centímetros até muitos metros de altura sendo a sua duração de poucos segundo ou minutos", explica André.

De acordo com ele, esses fenômenos são comuns em períodos secos e, apesar de estar acontecendo com frequência, já foi mais comum na cidade de Goiânia. Como a densidade populacional era menor há alguns anos e havia mais lotes vagos, o terreno era mais propício a propagação de redemoinhos. "Se você estiver no centro de Goiânia, voce percebe que o vento começa, mas logo para. Já em regiões abertas, ele consegue tomar forma espiral", completa.

Leia também:

Julho tem clima seco e quente e chuvas devem voltar somente em setembro

Morador de Goiânia registra redemoinho gigante no Jardim Califórnia