Plano Diretor de Goiânia prevê redução das Áreas de Proteção Permanente

A quantidade de áreas de proteção permanente (APPs) em Goiânia deve ser menor com a atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG), caso a proposta seja aprovada da maneira como se encontra na tramitação na Câmara Municipal. Além da emenda que compõe o relatório final da Comissão Mista que descaracteriza as áreas em lotes lindeiros às vias consolidadas ao longo dos cursos d´água, o projeto enviado pela Prefeitura em 2019 também apresenta propostas que modificam as APPs atuais. As mudanças diminuem as proteções nas margens dos rios, nas nascentes e até mesmo nas encostas e topos de morros.

Segundo o engenheiro cartográfico e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Hostílio Maia de Paula Neto, o principal problema do novo projeto de PDG é em relação às matas das margens dos cursos d´água. Atualmente, são APPs, e não podem ser urbanizadas, as faixas bilaterais de 50 metros ao longo de todos os córregos, rios e ribeirões, com exceção do Rio Meia Ponte e ribeirões Anicuns e João Leite, que passa para 100 metros. Esses tamanhos se mantêm, mas o novo projeto modifica o método de cálculo, o que faz diminuir o tamanho da área de proteção.

Governo de Goiás apresenta modelo dos ônibus bi-articulados elétricos

O Governo de Goiás apresenta nesta segunda-feira (17) o modelo dos ônibus bi-articulados, 100% elétricos, que vão substituir nos próximos meses a frota de 86 veículos a diesel que circula no Eixo Anhanguera. O evento está marcado para às 10 horas no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Nos próximos 30 dias o modelo vai circular sem passageiros para adaptação às plataformas do sistema. A previsão é de que parte da nova frota, já adquirida, entre em operação no mês de junho deste ano.

“Já definimos a compra de 106 ônibus. Este que será lançado é o primeiro. A partir do processo de adaptação, os demais serão fabricados atendendo às especificidades do corredor do Eixo Anhanguera”, explicou ao POPULAR o titular da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), Adriano da Rocha Lima. Ele foi o principal interlocutor junto ao consórcio formado pelas empresas Enel X, Marcopolo e Consórcio HP-ITA (Urbi Mobilidade Urb, para que os ônibus elétricos entrem em operação no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia.

Surto começou horas antes de assassinato de pastora, em Goiânia

Antes de matar a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 79 anos, na manhã de sexta-feira (14), o vendedor autônomo Matheus Macaubas Lima Santos, de 22 anos, acordou a mulher com quem morava em uma casa no Jardim Eli Forte, em Goiânia, com a mão na cabeça dela dizendo que estava “repreendendo o demônio” e a partir de então, bastante transtornado, começou uma série de agressões que culminou com o homicídio da religiosa. O relato é de Fernanda Lopes dos Santos, de 21 anos, sendo 5 destes ao lado de Matheus.

Matheus foi preso em flagrante, sem roupa, minutos após matar a pastora, dentro de uma igreja que fica a cerca de 2 quilômetros de sua residência. O crime foi por volta de 5h da manhã. Fernanda, que também foi agredida e conseguiu na Justiça uma medida protetiva a seu favor, conta que há pelo menos dois dias ele já aparentava um certo tipo de transtorno.