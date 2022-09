Um reeducando foi flagrado tentando entrar em um presídio de Santa Helena de Goiás com um celular escondido no chinelo. O caso aconteceu na região Sudoeste do estado, nesta quinta-feira (8), e o preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, sofrendo sanções disciplinares instituídas pelo Código Penal Brasileiro.

O flagrante ocorreu no momento em que os servidores penais realizavam a revista no detento, que cumpre pena por homicídio. Ele havia passado por um procedimento cirúrgico na quarta-feira (7) e, após receber a alta hospitalar, foi encaminhado novamente ao presídio.

De acordo com a direção da Unidade Prisional, o custodiado colocou uma prótese em uma das pernas e teve o celular detectado com um body scan, aparelho que permite observar o que a pessoa revistada carrega tanto dentro quanto fora do corpo. Após ser indagado sobre o aparelho, ele informou que um amigo, menor de 18 anos, foi o responsável pelo repasse do celular até o hospital.

“Para complicar, o custodiado flagrado com a chinela recheada ainda pediu aos servidores para apagar os registros do flagrante e fingir que nada aconteceu”, informou o diretor do presídio, Eduardo Isaack Castro.

A direção da unidade abriu procedimentos internos, além da aplicação das sanções disciplinares ao preso, conforme determina a Lei de Execução Penal. De acordo com o artigo 53 do Código Penal, as sanções podem ser: advertência verbal; repreensão escrita; suspensão ou restrição de direitos, como a distribuição do tempo para trabalho, descanso e recreação, visita de terceiros e qualquer tipo de contato com o mundo exterior; isolamento na própria cela ou, por fim, inclusão no regime disciplinar diferenciado.

