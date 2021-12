Cidades Reforço contra Covid é aplicado com intervalo de 4 meses em Goiânia Terceira dose de vacina pode ser tomada sem necessidade de agendamento na capital em Aparecida

A partir desta semana, os municípios devem adotar a recomendação do Ministério da Saúde (MS) para reduzir para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a aplicação de reforço contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. Em Goiânia, os imunizantes estão disponíveis em 68 pontos de vacinação. Já Aparecida passa a ofertar as doses nesta terça-feira (21) em 36 post...