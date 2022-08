Cidades Reforma de Cras em Goiânia fica pronta antes da autorização da Prefeitura Obras em prédio público no Jardim Novo Mundo custaram R$ 567,7 mil e iniciaram em maio, mas contrato tem data de julho e dispensa de licitação saiu apenas em agosto

A reforma no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, ao custo de R$ 567,7 mil e sem licitação, foi concluída dois dias antes do despacho publicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) autorizando a dispensa do processo licitatório para a realização de reparos nas 14 unidades existentes na capital, inc...