Cidades Reforma de Parque Aquático em Goiânia fica para 2023 Estado garante verba junto à Caixa para revitalização do espaço abandonado há uma década, mas projeto ainda está em elaboração

O Parque Aquático de Goiânia, localizado no Centro de Excelência do Esporte, no Setor Central, que está abandonado há pelo menos sete anos, deverá ser revitalizado no ano que vem. A previsão é da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel) com base no convênio firmado com a Caixa Econômica Federal que viabiliza recursos para a realização das obras, previstas desde...