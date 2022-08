Cidades Reforma do asfalto na Avenida Anhanguera, em Goiânia, chega a um 18% do trajeto Após dois meses, obras realizadas pela Seinfra ao longo do Eixão não chegam a um terço do total. Promessa é finalizar todo o serviço até novembro

Atualizada em 8/8/2022 às 21h45 As obras de recapeamento da Avenida Anhanguera, que começaram no dia 7 de junho, chegaram a cerca de 18% do total. O serviço é feito por servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e realizado após decisão judicial da juíza Patrícia Carrijo em ação da Metrobus, detentora da concessão para operar o sistema de transport...