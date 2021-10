Cidades Região da 44 estará fechada durante o feriado do Dia de Finados, em Goiânia As lojas ficam fechadas de domingo a terça-feira, com previsão de retorno na quarta-feira (3)

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) divulgou que o polo de modas não ficará aberto no domingo (31) e na terça-feira (2) devido ao feriado de Finados. Porém, a orientação AER44 é de que shoppings e galerias do polo confeccionista funcionem normalmente na segunda-feira (1) e no sábado (30), das 8h às 18h. O retorno das atividades e abertura ...