Cidades Registro de armas cresce 21 vezes em Goiás Novos cadastros de armamento tiveram salto entre 2012 e 2021. Especialistas revelam preocupação com prática

A quantidade de novos certificados de registro de armas de fogo expedidos pelo Exército Brasileiro em Goiás aumentou 21 vezes entre 2012 e 2021. O número saltou de 1,2 mil para 25,6 mil. O crescimento de Goiás ficou acima do verificado no Brasil, que teve um aumento de oito vezes no mesmo período. Foram 33,3 mil novas emissões, em 2012, contra 279,8 mil, em 2021. O...