Cidades Registro de armas na PF em Goiás cai pela metade em janeiro Número despencou de 446 para 232, em comparação com 2022. Redução ocorreu após medidas do governo Lula para endurecer regras. Mais de 72% das armas foram cadastradas na gestão de Bolsonaro

A quantidade de registros de armas de fogo em Goiás no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, caiu pela metade quando comparados os meses de janeiro de 2022 e 2023. O número saiu de 446, no ano passado, para 232, neste ano. Especialista aponta que a tendência de queda deve continuar ao longo do governo de Lula (PT), já que o presidente deve endurecer ...