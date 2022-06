Cidades Regras para shows dificultam controle Legislação permite que administração pública contrate quantos e quais atrações quiser, desde que verbas vinculadas a áreas como saúde e educação não sejam comprometidas

Os aparatos existentes na legislação brasileira para regular a contratação de shows e espetáculos por parte do poder público permitem que as prefeituras tenham muita liberdade para contratação de artistas. Desde que se respeitem as verbas vinculadas constitucionalmente a áreas como saúde e educação, os gestores dos cofres municipais podem usar os recursos que sobram para...