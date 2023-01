Atualizada em 12/01/23 às 6h59*

Preso desde novembro do ano passado, o ajudante de Pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, teria pedido para conversar com o diretor da Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, Irleone Rodrigues, e pedido uma bíblia para confessar o assassinato da adolescente Thais Lara, que estava desaparecida há 3 anos. A informação foi repassada com exclusividade ao POPULAR por fontes do sistema prisional.

Ainda segundo as fontes, a intenção de Reidimar era "confessar seus pecados". Ele teria, inclusive, chorado enquanto confessava o crime. Além de Thais, que estava desaparecida desde agosto de 2019, Reidimar já havia confessado ter estuprado, matado e enterrado Luana Marcelo, de 12 anos.

As polícias Civil e Científica estão, na manhã desta quarta-feira (11), fazendo buscas pelos restos mortais de Thais no setor Madre Germana II.

Investigação

Depois que o ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, confessou o assassinato da adolescente Thais Lara, de 13 anos, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) encontrou a ossada da vítima na casa em que Reidimar morava à época do crime, no bairro Madre Germana 2, em Goiânia. O homem disse ter queimado o corpo da jovem e jogado em uma cisterna.

O ajudante de pedreiro já havia admitido ter estuprado, matado e enterrado o corpo de Luana Marcelo, de 12 anos, no dia 27 de novembro de 2022. Reidimar apontou o local onde teria ocultado o cadáver de Thais e chegou a participar de diligências junto à PC-GO. O local fica a apenas dois quarteirões da casa onde Thais morava com a mãe, a avó e uma prima.

Conforme mostrado pelo POPULAR, a casa onde a ossada foi encontrada fica em uma avenida mais movimentada do setor. Entre o local em que Thais foi vista pela última vez e a casa onde Reidimar morava existem vários comércios, igrejas e residências. A vítima desapareceu em uma quarta-feira, quando acontece uma feira exatamente entre os dois pontos.

A Polícia havia informado anteriormente que a falta de filmagens dos momentos anteriores ao desaparecimento de Thais dificultou o andamento e o sucesso da investigação do caso, o qual foi arquivado em 2020 e reaberto no final de 2022, após a morte de Luana.

Outros crimes

A polícia não descarta a possibilidade de que Reidimar tenha cometido outros crimes, tendo em vista que o caso de Thais foi reaberto em virtude das semelhanças com o de Luana. As duas vítimas tinham idades próximas, estudavam na mesma escola, moravam a apenas cinco ruas de distância uma da outra e eram descritas pelas famílias como garotas calmas e caseiras. Entretanto, diferente do caso de Luana, em que o ajudante de pedreiro admitiu ter violentado a garota sexualmente, ele nega que o mesmo tenha acontecido com Thais.

