Cidades Reitor da Basílica do Divino Pai Eterno é nomeado superior provincial em Goiás João Paulo Santos poderá assumir cargo a partir de janeiro deste ano. Escolha veio de Roma. Medida pode resultar em troca de comando em Trindade

A Província Redentorista de Goiás tem um novo superior provincial nomeado por Roma. O nome escolhido para assumir a partir de janeiro foi o do padre João Paulo Santos, atual reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A nomeação foi a primeira realizada sem eleições. Isso porque João Paulo fará uma gestão...