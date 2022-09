Cidades Rejeitos radioativos do Césio-137 serão vigiados por mais 265 anos em Goiás Toneladas de rejeitos de material radioativo, de acidente ocorrido em 1987, são controladas por meio de protocolos internacionais

Trinta e cinco anos depois do acidente radioativo envolvendo o espalhamento de Césio-137 por Goiânia, medidas de segurança, prevenção e tempo de resposta para outros possíveis incidentes do tipo, continuam avançando. Desde o episódio, o monitoramento do uso e descarte de fontes radioativas se tornou mais rigoroso no Brasil. Em Goiás, a integração entre as instituições...