Cidades Relação com governo federal será desafio no 2º mandato de Caiado Historicamente oposição ao petismo, o governador já tem alguns interlocutores trabalhando para aproximar as duas gestões

O ano de 2022 marcou uma mudança no cenário político do país, o que afeta diretamente o segundo mandato do governador Ronaldo Caiado (UB). Reeleito no primeiro turno, Caiado apoiou Jair Bolsonaro (PL) na busca de um novo mandato, motivado mais pelo antipetismo que sempre defendeu do que por afeição ao então presidente, mas viu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o p...