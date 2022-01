Cidades Relatório do Plano Diretor de Goiânia será votado nesta quarta-feira (5) Comissão Mista marca sessão para às 9h na Câmara Municipal de Goiânia para início da apreciação do documento que disserta sobre as emendas ao projeto do Paço Municipal

A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia vai ter sessão às 9 horas desta quarta-feira (5) para o início da apreciação do relatório final do projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG). O documento, de autoria da relatora Sabrina Garcez (PSD), trata sobre as emendas parlamentares que modificam o projeto de lei 023/2019, devolvido pelo Paço Municipal à...