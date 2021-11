Cidades Relatório expõe crise no plano de saúde dos servidores de Goiânia Atas de conselho mostram que instituto enfrenta série de problemas, que vão de desequilíbrio financeiro e problemas nos contratos a falhas de comunicação com usuário

Desequilíbrio financeiro, problemas em contratos, dificuldades de fiscalização e falhas de comunicação com usuários. Com mais de 30 anos de história, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) segue enfrentando problemas que dificultam a consolidação do plano de saúde e afetam os segurados. O panorama é resumido em registros das reuniões se...