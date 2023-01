Cidades Relatos de cegueira: Anvisa proíbe venda de pomadas capilares Clientes têm relatado efeitos adversos graves após o uso de cosmético. Excesso de conservantes no produto pode estar associado a problemas apontados

Após relatos de clientes com diversos problemas de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a restrição e o recolhimento de pomadas capilares para modelar tranças. Ao todo, 11 pomadas modeladoras estão com a venda suspensa para que a haja investigação das substâncias contidas nesses produtos e as marcas possam regularizá-las. Segundo a tricologis...