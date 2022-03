Cidades Remédios com Losartana são recolhidos por farmacêutica por risco associado ao câncer De acordo com o laboratório, o remédio será retirado do mercado como “uma medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas"

A farmacêutica Sanofi Medley anunciou o recolhimento de todo os lotes de remédios com o prinicípio ativo Losartana, medicamento indicado para tratamento de pressão alta (hipertensão arterial) e insuficiência cardíaca. De acordo com o laboratório, o remédio será retirado do mercado como “uma medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas nos produt...