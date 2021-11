Em Goiás, 170 juízes receberam mais de R$ 100 mil em outubro

Em outubro, 25,8% dos magistrados de Goiás tiveram rendimentos totais superiores a R$ 100 mil. A folha de pagamento da categoria mostra que de 659 juízes e desembargadores, 170 receberam mais que R$ 100 mil em vencimento bruto. Os dados são divulgados mensalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com base em contracheques enviados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

No mês de setembro, 10% dos juízes e desembargadores registraram rendimentos totais acima de R$ 100 mil. Em números absolutos, foram 67 de 660. A despesa total do tribunal com vencimentos de magistrados naquele mês foi de R$ 45,2 milhões. Já em outubro, o gasto com a folha foi de R$ 52,3 milhões, o maior valor registrado até o momento em 2021.

Obra do terminal Isidória em Goiânia fica R$ 3 milhões mais cara

Há mais de dois anos, passageiros que utilizavam o Terminal Isidória, no Setor Pedro Ludovico, passaram a usufruir de uma estrutura provisória. A última promessa era de que a entrega da estrutura em reforma fosse realizada no dia 24 de outubro deste ano, na comemoração do aniversário de Goiânia. Depois de quase duas semanas, entretanto, ainda não há uma data definida para a liberação do novo terminal. A previsão inicial da Prefeitura de Goiânia era entregar em 12 meses com custo estimado de R$ 12 milhões. Hoje, já alcança R$ 15 milhões, segundo a Seinfra.

Nesta quinta-feira (4), a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) afirmou que só faltam mobiliários e equipamentos, cuja responsabilidade seria da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Sem medo da Covid, jovens não buscam postos de vacinação em Goiânia

Jovens com idade entre 20 anos e 29 anos compõem o maior contingente de moradores de Goiânia que não tomaram uma dose sequer das vacinas contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 74,1 mil pessoas nesta faixa etária não deram as caras em nenhum dos postos de saúde da capital, o que representa 37% do total de 198,7 mil moradores que não iniciaram o calendário vacinal. O absenteísmo vacinal também é grande na faixa etária que vai dos 30 aos 34 anos: 28,4 mil dos não vacinados estão neste recorte.

A SMS busca compreender este comportamento. “São pessoas que se expõem mais, vão às baladas. Os mais velhos tinham mais medo da doença, por isso, aderiram mais (à vacinação)”, diz a diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Pessoni. A secretaria exemplifica com os dados dos idosos (a partir de 60 anos): de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esta população seria de 127,7 mil, mas 262,9 mil pessoas desta faixa etária foram imunizadas em Goiânia. “Muita gente veio do interior”, explica Pessoni.