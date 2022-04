O repórter da TV Globo Gabriel Luiz, de 28 anos, teria pedido ajuda ao porteiro do prédio onde mora, em Brasília, após ser esfaqueado na noite de quinta-feira (14). Em relato ao jornal Correio Braziliense, o funcionário disse que o jornalista chegou ao local ensanguentado, com a mão no peito e no pescoço e gritando socorro. “Ele dizia que ia morrer, que mataram ele”, revelou a testemunha, que pediu para ter a identidade preservada pela reportagem.

Segundo o porteiro, Gabriel estava consciente quando chegou ao prédio. O funcionário contou que o repórter pediu para que ele ligasse para o pai. “Não sabia o que fazer, tinha muito sangue”, afirmou.

Gabriel teve perfurações no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Ele foi encaminhado par o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por cirurgias. Na tarde desta sexta-feira (15), o repórter foi transferido para um hospital particular no Lago Sul, em Brasília.

Suspeitos são detidos

A Polícia Civil do Distrito Federal informou ainda nesta sexta-feira que conseguiu encontrar os dois suspeitos de atacarem Gabriel Luiz. O primeiro, um adolescente de 17 anos, foi apreendido ainda na tarde. O outro, um homem de 19 anos, foi preso à noite.

Ainda conforme os policiais, a suspeita é de que o crime tenha sido um tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Outras hipóteses foram descartas pelos investigadores no momento.

Por meio de nota, a TV Globo agradeceu "a pronta atuação da polícia que levou a prisão dos dois suspeitos" e afirmou que irá dar "toda ajuda necessária" para que o jornalista se recupere plenamente.

Cirurgia bem sucedida

De acordo com o portal G1, a cirurgia de Gabriel foi bem sucedida. Ele recebeu visita do pai e de amigos e já gesticula para responder perguntas. Também após o procedimento, o repórter se comunicou por meio de um bilhete, questionando que horas eram naquele momento.

