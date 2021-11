Cidades Repórter do jornal O POPULAR ganha prêmio Faeg/Senar de Jornalismo Katherine Alexandria foi a primeira colocada na categoria jornalismo escrito com a reportagem 'Agronegócio busca soluções'

Com a reportagem 'Agronegócio busca soluções', a repórter do jornal O POPULAR Katherine Alexandria levou o primeiro lugar no prêmio Faeg/Senar de Jornalismo 2021, na categoria jornalismo escrito. “O Futuro da Agropecuária e seus desafios" foi o tema da premiação que reuniu mais de 100 inscritos, com o total de 34 trabalhos avaliados nas categorias de jor...