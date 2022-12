Cidades Repasse de R$ 30 milhões para Comurg evitaria colapso na limpeza urbana em Goiânia Faltando uma semana para o recesso na Câmara, Prefeitura de Goiânia envia projeto pedindo autorização para fazer transferência de recursos à companhia e cobrir déficit considerado crítico

A Prefeitura de Goiânia precisa que a Câmara Municipal aprove antes do recesso a autorização do repasse de R$ 30,7 milhões para a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), caso contrário, se a votação do pedido ocorrer só após a volta aos trabalhos, em fevereiro de 2023, existe um grande risco de os serviços feitos pela companhia – principalmente os de limpeza u...