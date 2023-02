Uma represa transbordou após as fortes chuvas que foram registradas na tarde desta quinta-feira (23) em Catalão, a 260 km de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), as chuvas causaram o extrapolamento da capacidade do sistema de drenagem, o que teve como resultado o transbordamento de uma represa no setor Monsenhor de Souza.

A corporação informou que algumas ruas foram alagadas e a água chegou a entrar em quatro casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores não ficaram desabrigados e, à noite, a situação já estava controlada.

Ao todo, segundo a corporação, em pouco mais de uma hora, choveu em Catalão o equivalente a 26 milímetros. Durante toda a tarde, o volume de chuva aproximado que foi registrado no município foi de 60 milímetros.

Ação preventiva

Ao POPULAR, os bombeiros informaram que está sendo realizada, na tarde desta sexta-feira (24), uma ação preventiva na represa que transbordou, na rua Porto Nacional, no setor Monsenhor de Souza.

