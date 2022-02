Cidades Reservatório do João Leite chega a 98% da capacidade De acordo com os dados projetados até a última quarta-feira (16) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste estão com 53% da capacidade

Depois de um longo período de estiagem, o nível do principal reservatório que abastece Goiânia está em alta. De acordo com informações da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), o Reservatório João Leite, até esta quinta-feira (17), apresenta um volume de água correspondente a 98% da sua capacidade total. O Sistema Mauro Borges/João Leite é responsável por do...