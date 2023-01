Estudantes residentes do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, denunciam ter encontrado cabelos, larvas e carrapato em comida servida nos restaurantes universitários. A unidade é administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que terceiriza a alimentação dos alunos de pós-graduação e de pacientes.

Uma residente, que preferiu não se identificar, relatou ao POPULAR os problemas começaram após a troca da empresa terceirizada que produz e fornece as refeições. A jovem conta que o primeiro episódio aconteceu com ela. “No dia 24 de outubro de 2022, o frango da minha comida estava um aspecto estragado e com o odor muito forte aparentando podre”, relata.

Nesta ocasião, a estudante de pós-graduação fez uma reclamação por meio da ouvidoria e solicitou à nutricionista responsável para descartar a refeição, pois iria comer em outro lugar. “Então, uma colega encontrou um cabelo, outro achou um carrapato na salada e outro achou uma larva no peixe. Esses episódios não foram no mesmo dia, foram eventos separados e com pessoas diferente”, afirma.

Manifestação

Segundo ela, todos os episódios foram relatados, porém as situações não encerraram e motivaram uma manifestação dos residentes na última terça-feira (24) para solicitar a troca da empresa responsável pela comida. “A gente já não aguenta mais esse tipo de situação, pois corremos risco de vida. Estamos em um hospital e não temos o básico que é uma alimentação de boa qualidade”, enfatiza.

A estudante de pós-graduação destaca que “muitos” colegas deixaram de comer a refeição oferecida e que passaram a levar comida de casa. “Após as reclamações, eles colocaram um QR Code para avaliar a refeição, mas, apesar disso, achamos cedo dizer que melhoraram”, afirma. Ela explica que a empresa, por exemplo, não disponibiliza o cardápio das refeições.

“Tem questões de horários e tem a questão do cardápio, que a antiga empresa fornecia um mês antes e essa não fornece. A gente precisa disso para se programar, pois pode ter alguém com alguma restrição alimentar. Além disso, se a gente faz uma troca de plantão, ficamos sem alimentação, pois meu nome não vai estar na lista que eles têm”, finaliza.

Apoio

O Fórum Nacional de Residentes em Saúde (FNRS) compartilhou nas redes sociais uma nota de repúdio referente à denúncia dos estudantes de pós-graduação do HC. No posicionamento, a entidade afirma que a mesma comida é servida para paciente, que a alimentação não é de qualidade, que a empresa não serve opções vegetarianas e cobram melhor uso do “dinheiro público”.

Posicionamento

Em nota, o Hospital das Clínicas de Goiás afirma que a produção e fornecimento de refeições são realizadas pela empresa terceirizada Mais Sabor Gestão em Alimentação Ltda. Também informa que a equipe de nutricionista da instituição revisou a cadeia de produção das refeições e considerou que as situações são isoladas, mas que estão sendo tratadas como grave.

Além disso, alega que instaurou um processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa e aplicar as punições cabíveis. “O Hospital das Clínicas de Goiás está tomando todas as medidas administrativas para a pronta correção, ciente da importância e relevância da segurança alimentar dos pacientes, acompanhantes e residentes”, diz em nota.

O POPULAR entrou em contato com a assessoria da empresa terceirizada Mais Sabor Gestão em Alimentação Ltda para solicitar um posicionamento referente a denúncia dos residentes, porém fomos informados que eles não vão se posicionar.

Íntegra da nota do HC/UFG

O Hospital das Clínicas de Goiás, em seu direito de resposta, vem a público manifestar acerca dos fatos noticiados por diversos perfis nas redes sociais relacionados ao fornecimento de refeições para pacientes, acompanhantes, residentes e internos no âmbito do HC-UFG/EBSERH.

A produção e fornecimento de refeições ofertadas no âmbito do HC-UFG/EBSERH são realizadas pela empresa terceirizada Mais Sabor Gestão em Alimentação Ltda, contratada através de processo licitatório público e documentado.

Diante das irregularidades identificadas pelo Gestor e Fiscais do contrato, imediatamente foi instaurado processo administrativo para apurar responsabilidades e a aplicação de sanções cabíveis à empresa contratada. Considerando os regramentos constitucionais e legais, todo o processo de apuração exige que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do mesmo.

Informamos que, concomitantemente, a equipe de fiscais técnicas desta Instituição, composta por nutricionistas, revisou toda a cadeia de produção da empresa terceirizada, bem como foram pactuados ajustes na rotina de produção. Ante ao que foi observado pela equipe técnica, considera-se que as intercorrências são situações isoladas, no entanto, estão sendo tratadas com a gravidade que o caso requer.

O Hospital das Clínicas de Goiás está tomando todas as medidas administrativas para a pronta correção, ciente da importância e relevância da segurança alimentar dos pacientes, acompanhantes e residentes.

Ressaltamos ainda que o HC-UFG/EBSERH é uma instituição que sempre prezou pela qualidade dos alimentos fornecidos aos seus usuários, bem como aos residentes e internos, contando com uma equipe de profissionais nutricionistas, inclusive residentes em Nutrição, que acompanha todo o processo de elaboração, armazenamento e fornecimento das refeições. Portanto, a direção da instituição tem buscado solucionar o problema o mais breve possível para garantir uma alimentação segura e com qualidade para todos.

