Os donos do cinema do Banana Shopping, Adriano Oliveira Santos e Gerson Santos Da Silva, foram indiciados por incêndio culposo, quando não há a intenção de causar o resultado. A investigação considerou responsabilidade dos empresários porque eles não haviam solicitado as inspeções para elaboração do certificado de conformidade.

O relatório da investigação foi encaminhado para o Ministério Público apontando que foram comprovadas autoria, materialidade delitiva e as circunstância do caso. A reportagem não conseguiu contato com os empresários e suas defesas e o espaço segue aberto para posicionamento.

O inquérito assinado pela delegada Jocelaine Braz Batista lista os detalhes da ocorrência, registrada em 4 de abril, por volta das 16 horas. Os bombeiros tentaram usar dois hidrantes do local, sem sucesso porque não saía água das válvulas. Por conta desta situação, o trabalho sofreu atraso no combate às chamas e os militares içaram uma mangueira para o trabalho. Os bombeiros precisaram de ajuda de outras equipes e veículos.

O incêndio só foi extinto por volta das 21h, após 5h de combate. De acordo com o relatório do inquérito, o alarme sonoro soou depois das 21 horas, quando o incêndio já havia sido encerrado. Quatro das cinco salas de cinema foram afetadas. O restante do shopping não foi atingido e não houve vítimas.

Depoimento

Em depoimento, um dos responsáveis pelo cinema informou que não possuíam seguro do empreendimento e que no dia do fato estava no local. Informado da fumaça, teria ido imediatamente ver o que estava acontecendo, mas não viram nada e acreditavam ser algo fora do prédio. Depois uma pessoa o chamou e pediu que fosse rápido e levasse extintor.

Ele e o sócio foram ao local com extintores, mas as chamas se alastraram rapidamente. Ele saiu do local, mas mesmo assim foi queimado e fraturou o pé em uma queda que sofreu. Outro sócio informou que no local haviam câmeras, mas sem funcionamento naquela data. Os donos informaram que o cinema funcionava há vinte anos, tinha alvará de funcionamento, e no dia 15/03/2022,saiu o Certificado de Conformidade, expedido pelos bombeiros, referente a todo o shopping.

Os peritos informaram no laudo encaminhado para a Polícia Civil que, apesar de não ter sido possível apurar as causas do incêndio, ficou claro que alguns fatores proporcionaram o avanço das chamas e sua rápida propagação. Entre eles, a quantidade de carga combustível, comunicação entre as salas de cinema proporcionada pela sala de projeções e falha do sistema hidráulico de combate a incêndio.