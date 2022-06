Cidades Restauração de pavimento do Eixo Anhanguera começa em Goiânia Prefeitura informa que os pontos de embarque e desembarque de passageiros não serão alterados

Com mais de 45 anos, o asfalto das faixas exclusivas do Eixo Anhanguera, em Goiânia, começa a ser trocado por novo após acordo entre a Prefeitura e a Metrobus Transporte Coletivo. As obras iniciam nesta terça-feira (7), mas não devem alterar os pontos de embarque e desembarque de passageiros. O primeiro trecho a receber os serviços de fresagem, recapeamento e manu...