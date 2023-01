Um incêndio foi registrado em um restaurante no Setor Central, em Anápolis, no início da tarde desta quarta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), após uma explosão, o local, que estava cheio por conta do horário do almoço, pegou fogo e as pessoas precisaram ser evacuadas. Não houve vítimas.

A corporação detalhou que, ao chegar no local, desligou a energia do restaurante e removeu materiais combustíveis que poderiam causar danos maiores. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se propagou rapidamente e as pessoas que estavam no estabelecimento utilizaram extintores de incêndio do restaurante para controlar o fogo, que só foi totalmente combatido após a chegada dos Militares.

O Popular tentou contato com o Restaurante Gertulino Churrasquinho, onde o incêndio aconteceu, para verificar se a causa da explosão já foi identificada, mas não conseguiu retorno até a última atualização desta matéria.

