Cidades Restaurante do Bem retoma atendimento 100% presencial nesta segunda (18), em Goiás Em fevereiro, o atendimento presencial já havia voltado parcialmente, com 70% dos consumidores atendidos no restaurante e 30% retirando marmitas

As 13 unidades do Restaurante do Bem em Goiás, que servem refeições a R$ 2 voltadas para pessoas em vulnerabilidade, vão retomar o fornecimento 100% presencial dos pratos nesta segunda-feira, 18 de julho. Os alimentos estavam sendo entregues em marmitas para consumo externo desde 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Em fevereiro deste ano, o atendimento presen...