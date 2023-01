Um restaurante no Setor Nova Suíça, em Goiânia, foi furtado pela quinta vez, na madrugada desta segunda-feira (2). De acordo com o proprietário do local, Jailton Nonato, os suspeitos llevaran utensílios de cozinha, uma tv e alimentos. Eles também teriam destruído alguns aparelhos eletrônicos. O prejuízo estimado pelo dono do restaurante é de aproximadamente 5 mil reais.

A vítima disse que descobriu a situação por meio de vídeos feitos por uma empresa de monitoramento, que foi contratada após o primeiro furto ao local. Quando policiais e a equipe de segurança contratada chegaram para checar o fato, os criminosos já tinham fugido.

Leia também:

- Sede do Conselho Tutelar de Campinas sofre novo arrombamento

- Motociclista sai andando após ser atingido por carro em cruzamento de Goiânia; vídeo

- Bombeiros encontram corpo de idoso de 74 anos que teria caído em rio, em Cavalcante

Nonato afirmou que policiais militares responsáveis pelo patrulhamento da região informaram que alguns suspeitos já foram identificados nos vídeos.

A Polícia Civil (PC) ainda não foi procurada.

Sequência de crimes

De acordo com o proprietário do local, os crimes acontecem há mais de 7 anos. O último deles teria ocorrido em 2020. Nonato informou que em um dos casos de furto, o estabelecimento o suspeito era filho de um dos clientes.

O dono do restaurante afirmou também que a cada crime, acrescentou uma medida de proteção recomendada, como o uso de grades e cerca elétrica. Nada adiantou.