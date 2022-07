A Saneago está restituindo os valores pagos pela instalação de hidrômetros aos consumidores que fizeram ligação de água a partir de 13 outubro de 2004. Os clientes têm até o dia 2 de agosto para pedir o reembolso.

A solicitação de devolução pode ser feita por meio da Agência Virtual, disponível no site da Saneago, e também nas agências de atendimento presencial. Apenas o proprietário do imóvel da época que foi executado o serviço pode requerer o ressarcimento. Para saber se tem direito ao valor, o usuário deve informar o número da conta de água e o CPF. Caso aprovado, o crédito é restituído na próxima fatura.

Na solicitação da Agência Virtual, o consumidor pode indicar contas para recebimento somente de mesma titularidade da conta passível de restituição. No atendimento presencial, o cliente pode indicar conta de qualquer titularidade para receber o valor. Com o cadastro e preenchimento dos dados, os titulares habilitados pelo sistema vão receber a devolução da quantia de R$93,37 para os hidrômetros de capacidade de 1,5 e 3 m³/h.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Saneago pelas redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter); Central, no 0800 645 0115; chat on-line no site www.saneago.com.br; ou Whastapp, no (62) 32699115.

Leia também:

Estiagem em Goiás deve ser pior neste ano

Goiânia está há dois meses sem chuva e estado é de alerta