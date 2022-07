Termina na próxima terça-feira, 2 de agosto, o prazo para que os usuários da Saneago solicitem a restituição dos valores pagos pela instalação de hidrômetros, cujos serviços de ligação ocorreram a partir de 13 de outubro de 2004. A ação teve início no dia 2 de agosto de 2021 e, desde então, os clientes já podiam pedir o reembolso.

A solicitação de devolução pode ser feita por meio da Agência Virtual, disponível no site da Saneago ou diretamente nas agências de atendimento presencial. Para saber se tem direito ao valor, o usuário deve informar o número da conta de água e o CPF.

Segundo a empresa, pode requerer o ressarcimento apenas o solicitante da ligação de água para o imóvel, ou seja, o proprietário do imóvel da época em que o serviço foi executado. O crédito será restituído na fatura subsequente ao registro da demanda.

Ainda conforme a Saneago, quem fizer a solicitação pela Agência Virtual pode indicar contas para recebimento do crédito que sejam de mesma titularidade da conta que receberá a restituição, ou seja, de mesmo CPF ou CNPJ. Já no atendimento presencial, o cliente pode indicar uma conta de qualquer titularidade para recebimento do valor.

Dessa forma, com o cadastro e preenchimento correto dos dados, os titulares habilitados pelo sistema receberão a devolução de R$93,37, para os hidrômetros de capacidade de 1,5 e 3 m³/h.

A ação resultou de um acordo entre a Companhia e o Ministério Público, realizado em 15 de junho de 2021, que trata da não oneração do usuário na aquisição e instalação do equipamento para novas ligações de água. Na ocasião, ficou estabelecido que não serão cobrados os serviços de instalação, manutenção, conservação e aquisição de hidrômetros. Por fim, foi decidido que os valores pagos pelos clientes que instalaram medidores no período citado acima, seriam devolvidos.