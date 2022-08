Cidades Restrições de eventos e máscara reduziram transmissão da Covid Estudo liderado pela professora Cristiana Toscano, da UFG, mostra que restrição de eventos públicos e o uso de proteção facial foram as medidas que tiveram o maior impacto

Qual é o resultado das medidas de isolamento social implantadas no Brasil com o objetivo de impedir o avanço do Sars-CoV-2, o coronavírus, que provoca a Covid-19? Este foi o tema de um estudo liderado pela médica infectologista Cristiana Toscano, professora e pesquisadora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP), da Universidade Federal de Goiás (UFG),...