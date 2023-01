Cidades Retrospectiva 2022: Bolsonaristas não aceitam resultado e fazem bloqueios O POPULAR mostrou que houve casos de paralisações patrocinadas por empresários do agro

Apoiadores do presidente de saída, Jair Bolsonaro (PL), protagonizaram bloqueios ilegais de rodovias por todo o país, nos dias seguintes ao fim do segundo turno das eleições presidenciais que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de acampamento nas portas de quartéis, como em frente ao Centro de Operações Especiais (Copesp) do Exército brasileiro, na Praça dos Ex...