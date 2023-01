Cidades Retrospectiva: Novo modelo para o ensino médio e muito a recuperar em todas as fases Proposta para etapa que encerra a educação básica altera carga horária e amplia opções para alunos. Ideb é ponto de atenção

Quando os alunos do ensino médio adentrarem às salas de aula em 2023, eles vão se deparar com um novo modelo de educação. Trata-se do Novo Ensino Médio. A reforma nesta etapa da formação dos estudantes foi regulamentada pela Lei nº 13.415/2017. Ela alterou a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e fez ajustes na estrutura do ensino médio. As mudanças são si...